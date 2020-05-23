المباشرة بعملية استطلاع وتفتيش عمق صحراء عامرية الفلوجة

2020/05/23 | 08:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء قامت شرطة كربلاء المقدسة بتمشيط وتفتيش صحراء عامرية الفلوجة بعمق حوالي 30 كيلو عن حدود كربلاء.وقال بيان لشرطة كربلاء، ان “عملية المسح الميداني لأستطلاع المناطق الصحراوية شملت اجراء تفتيش واسع للصحراء بألاشتراك مع طيران الجيش والحشد الشعبي”.

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