التحالف الدولي: لدينا 8000 جندي في العراق

2020/05/23 | 08:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف المتحدث باسم التحالف الدولي مايلز كيكنز، السبت، عن تعرض القوات الاميركية منذ بداية العام ولغاية الان لنحو 20 هجوما مسلحا اسفرت عن خسائر بشرية، مبينا التحالف الدولي لديه نحو 800 الف جندي من 30 جنسية في العراق.وقال كيكنز في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/ ان “التحالف الدولي لديه 8000 الف مقاتل في […]

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