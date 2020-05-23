2020/05/23 | 08:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت السلطات المكسيكية عن تسجيل رقم قياسي للوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رقم قياسي في معدل وفيات كورونا بالمكسيك) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( رقم قياسي في معدل وفيات كورونا بالمكسيك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).