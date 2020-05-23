اقتصادي:الشركات النفطية تمنح الخبير الأجنبي امتيازات بـ10 اضعاف الممنوحة للمحلي  

2020/05/23 | 08:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد.كشف الخبير الاقتصادي باسم انطوان، السبت، عن سبب زيادة التكلفة الاستخراجية للنفط العراقي مقارنة بدول الجوار، مبينا ان الشركات الاجنبية تمنح الخبراء الاجانب 10 اصعاف ما تمنحه للخبير العراقي مما يزيد من القيمة الاستخراجية.وقال انطوان في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الشركات الاجنبية النفطية استغلت ضعف العراق ومشاكله ومنحت امتيازات كبيرة لها وللعاملين […]

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