رواية ( عرف الديك) ح2 - عباس علي العلي

2020/05/23 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي في مضيف الشيخ كان العبد مناور هو المدبر والمستشار والخادم والخبير الملاصق لشيخه، لا يأكل المحفوظ إلا من يده ولا يشرب قهوة لا يعدها بمزاج خاص كاتم الأسرار والحاكم على من دونه من العبيد والفلاحين والرعيان، فهو شيخ صغير أيضا لكن على الصغار فقط، لطوله ونشاطه وقربه من ولي الأمر كان يختار من الوصيفات في بيت الشيخ زوجات، طلق ثلاث وما زال يحظى بأثنين، يمزح معه جلساء المضيف وندماء عمه كيف يجوز له أن يتزوج ......





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