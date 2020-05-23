أقاوم النّوم بالنّعاس - دينا سليم حنحن

2020/05/23 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دينا_سليم_حنحن دينا سليم حنحن - أسترالياأطلّ الفجرقلت لأطلّ على العالم باكرا فتحتُ الباب فوجدتُ الأوهام سائرةلا شيء يدعو إلى الهدوء خارجا نامت الوردات مستغيثة أرضاوالقوارير مطروحة تبكي وبيت الطّيور معلّق على حافة أخرى قلتُربما تكون إشارة من زائرلم أفتح له الباب سابقًا لا أسمح لأحد طرق باليولا بابي حتى ساعي البريد المرسال الغالي.العمل المُشين هذا من فِعل الر ......





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