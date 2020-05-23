نقض النص الإلهي حول إسطورة إبليس - هيبت بافي حلبجة

2020/05/23 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هيبت_بافي_حلبجة بعدما إنتقدنا المفكر السوري محمد شحرور في مفهومه للشيطان ، في إطروحته الجوهرية حول عصيانه لأمر إلهي ، وهو عدم السجود لآدم ، وكذلك ، بعدما إنتقدنا المفكر السوري صادق جلال العظم في قضية ذات إشكالية عظمى ، ذات إشكاليات عديدة ، وهي ماتسمى تاريخياٌ بمأساة إبليس ، نود ، الآن ، أن نبدي عدة ملاحظات إنتقادية للنص الأصلي ، للنص الإلهي ، للنص المعتمد حول إسطورة إبليس .



ذلك النص المذكور في سورة الأعراف ، الآي ......





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