الكشف عن توافق كردي سني لمنع استبدال الحلبوسي وصالح

2020/05/23 | 09:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب السابق جاسم محمد جعفر، السبت، عن وجود توافق سياسي بين القوى الكردية والسنية لامنع اسقاط رئاستي الجمهورية والبرلمان، مبينا ان تحالف الفتح غير متحمس لدعوات اقالة الرئاسات المتبقية.وقاال جعفر في تصريح لـ/المعلومة/ ان “هناك توافقا سياسيا بين السنة والكرد لمنع استبدال رئيسي الجمهورية برهم صالح ومجلس النواب محمد الحلبوسي […]

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