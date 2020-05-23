مفوضية الانتخابات تكمل إختيار مدراء الدوائر والاقسام ومسؤولي الشعب

2020/05/23 | 09:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد ‎أكملت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إختيار ٣٣٧ موظفا من أصل ٨٦٠ متقدماً لتسنم مناصب مدراء الدوائر والاقسام ومسؤولي الشعب في المكتب الوطني ومكاتب المحافظات الانتخابية.وذكر بيان للمفوضية، انه، تمت عملية الاختيار وفق آلية تم إعلانها من قبل مجلس المفوضين في الموقع الالكتروني الرسمي للمفوضية (http://www.ihec.iq/)، بغية الوصول الى جهاز إداري مستقل […]

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