  النزاهة تحبط محاولة لتهريب 41 سيارة عبر ميناء أمِّ قصر

2020/05/23 | 09:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيأة النزاهة اليوم السبت، إحباط محاولة لتهريب 41 سيارة في ميناء أمِّ قصر.

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