السليطي: قانون الانتخابات على رأس الاولويات بعد العيد

2020/05/23 | 09:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد النائب عن تحالف سائرون صادق السليطي اليوم ، ان حملتنا لاعادة انتظام جلسات البرلمان لم تأت من فراغ وانما بسبب القوانين المعطلة في البرلمان، مؤكدا أن قانون الانتخابات على راس اولويات المباحثات النيابية بعد عيد الفطر.وقال السليطي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “جلسات البرلمان يجب ان يعاد تنظيمها بعد عيد الفطر […]

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