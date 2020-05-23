مرشح البغدادي يكشف خلافات قادة داعش والمتهمون بالتحضير لانقلاب

2020/05/23 | 09:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف القيادي الداعشي والمعتقل لدى جهاز المخابرات العراقي، طه عبدالرحيم عبدالله بكر الغساني المكنى بالحاج عبدالناصر قرداش الذي كان مرشحا لخلافة ابوبكر ...

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