2020/05/23 | 09:18 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داعش يحرق مزرعة للحنطة ويزرع طريقها بالعبوات الناسفة في كركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/23 | 09:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش يحرق مزرعة للحنطة ويزرع طريقها بالعبوات الناسفة في كركوك) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش يحرق مزرعة للحنطة ويزرع طريقها بالعبوات الناسفة في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).