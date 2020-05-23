2020/05/23 | 09:20 - المصدر: سومر نيوز
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السليطي: قانون الانتخابات على رأس الاولويات بعد العيد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
اكد النائب عن تحالف سائرون صادق السليطي اليوم ، ان حملتنا لاعادة انتظام جلسات البرلمان لم تأت من فراغ و...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
السليطي: قانون الانتخابات على رأس الاولويات بعد العيد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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