السليطي: قانون الانتخابات على رأس الاولويات بعد العيد

2020/05/23 | 09:20 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اكد النائب عن تحالف سائرون صادق السليطي اليوم ، ان حملتنا لاعادة انتظام جلسات البرلمان لم تأت من فراغ و...

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