النزاهة تحبط محاولة لتهريب 41 سيارة عبر ميناء أمِّ قصر

2020/05/23 | 09:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تمكنت ملاكات مديريَّة تحقيق هيئة النزاهة الاتحاديَّة في محافظة البصرة من إحباط محاولة لتهريب 41 سيارة في ميناء أمِّ قصر.وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقته /المعلومة/أن ” فريق المديرية انتقل إلى ميناء أم قصر بعد ورود إخبار بوجود محاولة لتهريب سيارات خارج الميناء، وبعد مرابطة الفريق ليومين في الميناء للتحري، تمكن […]

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