العد العكسي يبدأ بمكالمة.. بغداد وواشنطن تتأهبان لـ

2020/05/23 | 09:28 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأتي هذه المشاورات في الوقت الذي يستعد فيه البلدان لإعادة تنظيم العلاقة بينهما في إطار حوار يُتوقع أن ينطلق منتصف الشهر المقبل - صورة ارشيفية

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