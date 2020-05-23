بينها دولة عربية.. تعرّف على البلدان التي أعلنت يوم السبت عيد الفطر واحتفلت به

2020/05/23 | 09:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلنت دول إفريقية بينها دولة عربية، السبت، عن تمكنها من رؤية هلال شوال مساء أمس الجمعة، واحتفلت ...





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