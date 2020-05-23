مقتل قياديين اثنين بداعش في سوريا أحدهما والي ’’شمال بغداد’’

2020/05/23 | 09:41 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

كشفت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، الجمعة، أن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة وقوات سوريا الديمقراطية قتلت اثنين من قادة تنظيم "داعش" في غارة بشرق سوريا هذا الأسبوع.

وقالت القيادة المركزية (سنتكوم) في بيان، إن "أحمد عيسى إسماعيل الزاوي وأحمد عبد محمد حسن الجغيفي قتلا في غارة مشتركة على موقع لتنظيم داعش في محافظة دير الزور يوم 17 مايو الجاري".

وأشار البيان إلى أن "الزاوي المعروف أيضا باسم أبو علي البغدادي، كان والي داعش بشمال بغداد ومسؤولا عن نشر وتبليغ التوجيهات الإرهابية من كبار قادة داعش إلى عناصره في شمال بغداد".

وأضاف أن الجغيفي "المعروف أيضا باسم أبو عمار، كان مسؤولا كبيرا في اللوجستيات والإمدادات لداعش، وهو مسؤول عن توجيه عملية تأمين ونقل الأسلحة ومواد العبوات الناسفة والأفراد في جميع أنحاء العراق وسوريا".

واعتبر البيان أن "إقصاء هذين العنصرين سيعطل الهجمات المستقبلية ضد المدنيين الأبرياء وشركائنا الأمنيين، وفي المنطقة ككل".

وتابع "تواصل القوات الشريكة للتحالف في العراق وسوريا الضغط المستمر على داعش لمنع عودة ظهوره".

ومنذ هزيمته بسوريا في مارس 2019، يشن التنظيم هجمات دموية، خاصة ضمن المنطقة الواقعة بين ريف دير الزور والسخنة بأقصى بادية حمص الشرقية.

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت دول إفريقية بينها دولة عربية، السبت، عن تمكنها من رؤية هلال شوال مساء أمس الجمعة، واحتفلت بعيد الفطر المبارك اليوم السبت، خلافا لإعلان غالبية الدول الإسلامية أن العيد يوم غد الأحد.

وأعلنت اللجنة المركزية لمراقبة الأهل

بغداد اليوم-متابعة

أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن الولايات المتحدة، ناقشت إمكانية إجراء أول تجربة نووية منذ عام 1992.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، فقد أثيرت هذه القضية يوم الجمعة الماضي، في اجتماع للمسؤولين الأمريكيي

بغداد اليوم - متابعة

أعلن الرائي الفلكي السعودي عبد الله الخضيري اليوم الجمعة، عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال، ليكون غدا السبت مكملا لشهر رمضان، ويوم الأحد بعد غد أول أيام عيد الفطر المبارك.

من جهتها، نقلت صحيفة "الراصد" السعودية، إعلان

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