النزاهة تحبط محاولة لتهريب 41 سيارة عبر ميناء أم قصر

2020/05/23 | 09:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة تمكنت ملاكات مديريَّة تحقيق هيئة النزاهة الاتحاديَّة في محافظة البصرة من إحباط محاولة لتهريب 41 سيارة في ميناء أمِّ قصر.وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقته “العهد نيوز”، اليوم السبت، أن ” فريق المديرية انتقل إلى ميناء أم قصر بعد ورود إخبار بوجود محاولة لتهريب سيارات خارج الميناء، وبعد مرابطة الفريق […]

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