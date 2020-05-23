الصادقون تعليقا على تسجيل بن علوي: أيّ مستوى من الحقد تكنّه الشقيقة لنا؟

2020/05/23 | 09:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..علقت كتلة الصادقون النيابية، السبت، على التسجيل المسرب لوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي والذي يكشف فيه عن وجود 4000 إرهابي سعودي في العراق، متسائلا أيّ مستوى من الحقد تكنّه لنا؟.وقال النائب عن الكتلة نعيم العبودي في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” واطلعت عليه /المعلومة/، “لو اشتغلنا بالحساب، لأضفنا أربعة […]

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