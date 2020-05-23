مصرف ​الرافدين يوضح بشأن وجود مخالفات في صرف رواتب الموظفين

2020/05/23 | 09:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصرف الرافدين، السبت، عن وجود عدد من دوائر الدولة لديها بطاقة الماستر كارد وتقوم بصرف رواتب موظفيها يدويا وهذا مخالف للشروط والتعليمات.وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة صدى، ان مصرف الرافدين يدعو الدوائر التي لديها بطاقة “الماستر كارد” وتقوم بصرف رواتب الموظفين يدويا الى استلام رواتبها الكترونيا وعن طريق الماستر كارد

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