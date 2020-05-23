حظر شامل للتجوال في صلاح الدين خلال أيام العيد

2020/05/23 | 09:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه محافظ صلاح الدين عمار الجبوري، أعضاء خلية الأزمة في محافظة صلاح الدين ورؤساء الوحدات الإدارية كافة، بفرض حظر شامل للتجوال خلال أيام عيد الفطر المبارك.وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن محافظ صلاح الدين حصلت وكالة الانباء العراقية (واع) على نسخة منها، انه تقرر فرض حظر تجوال شامل في عموم المحافظة طيلة أيام عطلة عيد

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