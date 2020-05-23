وثيقة : فرض حظر شامل للتجوال في صلاح الدين خلال أيام العيد

2020/05/23 | 09:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى وجه محافظ صلاح الدين عمار الجبوري، أعضاء خلية الأزمة في محافظة صلاح الدين ورؤساء الوحدات الإدارية كافة، بفرض حظر شامل للتجوال خلال أيام عيد الفطر المبارك.وبحسب الوثيقة الرسمية صادرة عن محافظ صلاح الدين فانه تقرر فرض حظر تجوال شامل في عموم المحافظة طيلة أيام عطلة عيد الفطر المبارك والتي تبدأ من […]

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