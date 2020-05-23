الطقس.. اجواء متقلبة وحرارة منخفضة تستمر الى يوم الاثنين

2020/05/23 | 09:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتوقع ان يشهد العراق، السبت، بداية الحالة الاستثنائية من انخفاض درجات الحرارة الذي يؤدي الى هطول الأمطار وتقلبات مختلفة في الرياح، حيث تستمر التقلبات ودرجات الحرارة بالانخفاض لتسجل يوم الاثنين الحد الأدنى لها. وذكر المتنبئ الجوي صادق عطية في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، توقعات تفصيلية لحالة الطقس المتوقع اعتبارا من اليوم، مشيرا الى أن “فوارق […]

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