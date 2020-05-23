قائد عمليات كربلاء: نقوم بعمليات استباقية متواصلة في جرف النصر  

2020/05/23 | 09:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كربلاء المقدسة..أكد قائد عمليات كربلاء اللواء الركن علي الهاشمي، السبت، ان القوات الامنية المشتركة نفذت عدة عمليات استباقية في مناطق الصحراء وجرف النصر.وقال الهاشمي في مؤتمر صحفي وحضرته /المعلومة/، إن “القوات الامنية بمختلف صنوفها نفذت عدة عمليات استباقية في صحراء كربلاء بالتنسيق مع قيادة عمليات الانبار لملاحقة فلول الارهاب وتأمين المحافظة وحدودها […]

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