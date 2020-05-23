2020/05/23 | 09:57 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/كربلاء المقدسة..
أكد قائد عمليات كربلاء اللواء الركن علي الهاشمي، السبت، ان القوات الامنية المشتركة نفذت عدة عمليات استباقية في مناطق الصحراء وجرف النصر.
وقال الهاشمي في مؤتمر صحفي وحضرته /المعلومة/، إن “القوات الامنية بمختلف صنوفها نفذت عدة عمليات استباقية في صحراء كربلاء بالتنسيق مع قيادة عمليات الانبار لملاحقة فلول الارهاب وتأمين المحافظة وحدودها […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد عمليات كربلاء: نقوم بعمليات استباقية متواصلة في جرف النصر ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد قائد عمليات كربلاء اللواء الركن علي الهاشمي، السبت، ان القوات الامنية المشتركة نفذت عدة عمليات استباقية في مناطق الصحراء وجرف النصر.
وقال الهاشمي في مؤتمر صحفي وحضرته /المعلومة/، إن “القوات الامنية بمختلف صنوفها نفذت عدة عمليات استباقية في صحراء كربلاء بالتنسيق مع قيادة عمليات الانبار لملاحقة فلول الارهاب وتأمين المحافظة وحدودها […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد عمليات كربلاء: نقوم بعمليات استباقية متواصلة في جرف النصر ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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