يتناوله ترامب..

2020/05/23 | 09:59 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتناوله وحث الآخرين على استخدامه

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