2020/05/23 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اريك_هوبزباوم أرجو أن تقرأ الصحف بعناية تامة.



فهي تستحق القراءة هذه الأيام … هذه الثورة ستغير شكل الأرض – وذلك هو ما يتوجب وينبغي عليها أن تفعله!- عاشت الثورة!الشاعر غيورغ وی-;-رث (Georg Weerth) إلى والدته، 11 آذار/ مارس 1848.الحقيقة أنني لو كنت أكثر شبابا وأكثر ثراء ما أنا عليه الآن مع الأسف، لكنت هاجرت إلى أمريكا اليوم.



لا جبناً.



لأن الأيام لا يمكن أن تلحق بي ضرراً أشد مما سألحقه بها – بل للتغل ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ربيع الشعوب - اريك هوبزباوم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ربيع الشعوب - اريك هوبزباوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).