العجزالسياسي يلغي السيادة والاستقلال - الفضل شلق

2020/05/23 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الفضل_شلق السيادة هي الاستقلال عن الخارج.



تحرر البلد من سيطرة قوة أجنبية تحتله أو تحكمه وتتخذ القرارات له وبالنيابة عن شعبه.



الاستقلال، أي السيادة، هو عندما تكون الدولة شرطاً لكل ما عداها، ولا شرط عليها.



دول كثيرة تستقل عن الخارج وتبقى تابعة له في قراراته.



فهي ناقصة السيادة.



لكن عوامل داخلية هي التي تؤدي أيضاً الى فقدان السيادة.تحصل السيادة عندما يحكم الشعب بنفسه ولنفسه، وعندما تكون مصالحه ذات أ ......





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