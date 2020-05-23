لينين: مسيرة حافلة من النضال والكفاح الثوري على درب الاشتراكية (2) - خليل اندراوس

2020/05/23 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#خليل_اندراوس وبمساعدة الأهل والرفاق كان لينين يتلقى في المنفى الكتب والمجلات والمطبوعات الأخرى التي يحتاجها في عمله.وقد واصل دراسته مؤلفات ماركس وانجلز، كما كان يطالع الجرائد والمجلات ويترجم الى الروسية الكتب الأجنبية.



وكثيرا ما كان النور يشع من نافذة غرفته حتى ساعة متأخرة من الليل في حلكة الظلمات التي تلف قريته النائمة.واثناء فترة النفي وضع لينين برنامج الحزب وكتب أكثر من ثلاثي ......





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