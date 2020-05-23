قائد شرطة كربلاء: السيطرات الخارجية ستغلق بالصبات الكونكريتية

2020/05/23 | 10:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كربلاء المقدسة..اكد قائد شرطة كربلاء اللواء احمد زويني، السبت، ان السيطرات الخارجية ستغلق بالصبات الكونكريتية مع حظر للتجوال بشكل تام في المحافظة.وقال زويني في مؤتمر صحفي وحضرته /المعلومة/ إن “حظر التجوال التام يبدأ من اليوم السبت لمدة 7 ايام مع غلق السيطرات الخارجية بالصبات الكونكريتية مع جميع المحافظات لمنع دخول اية وافد […]

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