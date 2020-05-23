محافظ كربلاء يكشف عن المقررات التي تم إقرارها خلال زيارة وزير الصحة

2020/05/23 | 10:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف محافظ كربلاء نصيف الخطابي، اليوم السبت، عن أبرز المقررات التي تم إقرارها خلال زيارة وزير الصحة حسن التميمي إلى المحافظة.وقال الخطابي في بيان، ان وزير الصحة حسن التميمي زار محافظة كربلاء المقدسة وعقد معه اجتماعا لبحث أهم القضايا الصحية في المحافظة.واضاف، انه تم اقرار مجموعة من المقرارات اهمها فتح مستشفى الامام الحسن […]

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