الصين تعلن عدم تسجيل حالات إصابة جديدة بكورونا

2020/05/23 | 10:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم السبت، عدم تسجيل أي حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الساعت الأربع والعشرين الماضية لتصبح أول مرة لا يتم فيها تسجيل زيادة يومية في عدد حالات الإصابة منذ بدء الجائحة في مدينة ووهان بوسط الصين أواخر العام الماضي.وقالت اللجنة في بيان اطلع عليه “ناس”، (23 آيار 2020)، إن […]

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