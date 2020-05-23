الحشد يوزع عشرات السلات الغذائية في المثنى

2020/05/23 | 10:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وزعت معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين بالحشد الشعبي في المثنى، السبت، 100 سلة غذائية بين العوائل الفقيرة والمتعففة.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أنه “تزامنا مع استمرار جائحة كورونا تواصل معاونية شؤون الشهداء والمقاتلين للحشد في المثنى مساعدة العوائل الفقيرة والمتعففة التي تضررت اعمالها بسبب جائحة كورونا “، لافتا […]

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