كورونا يطلق

2020/05/23 | 10:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

أعلن مسؤولون إلغاء المتبقي من موسم دوري كرة القدم للرجال والسيدات من دون تتويج بطل، بعد تسجيل عشرات الآلاف من الإصابات، وآلاف الوفيات بفيروس كورونا المستجد في المكسيك.

ودخلت رابطة الدوري المكسيكي في مناقشات مع مسؤولي الصحة بشأن عودة المباريات المتوقفة منذ 15 اذار، لكن الطرفين توصلا إلى أنه لا يمكن اللعب "من دون المخاطرة بأعضاء العائلة العظيمة".

وأضافت رابطة الدوري المكسيكي في بيان : "لا جدال في أننا نختبر موقفا لا سابق له في بلادنا، مما يجبرنا على التعامل بحس جيد وتوحيد الجهود للالتزام بالمتطلبات".

وسجلت المكسيك 59567 إصابة بالعدوى حتى يوم الجمعة، فيما توفي 6510 أشخاص بكورونا، وفقا لإحصاءات "رويترز".

بغداد اليوم/ متابعة

أكدت وسائل الإعلام الإسبانية مساء اليوم الجمعة أنه تقرر بشكل نهائي عودة الدوري الإسباني “لا ليغا” مرة أخرى واستئنافه بعد فترة توقف طويلة.

وتوقف الدوري الإسباني مثل باقي الدوريات العالمية منذ شهر مارس الماضي بسبب

بغداد اليوم - متابعة

شارك نجم منتخب العراق بكرة القدم، صفاء هادي، في الحملة التي أطلقها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والهادفة لتحقيق التأثير الإيجابي من خلال نشر رسالة الأمل والوحدة، ضمن جهود التوعية العامة وتشجيع الناس في جميع أرجاء العالم عل

بغداد اليوم/ متابعة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن منافسات الدورى الإسبانى لن تعود فى الموعد المحدد سلفا يوم 12 حزيران المقبل، وتأجلت العودة إلى موعد آخر.

وذكرت إذاعة "كادينا كوبيه" الإسبانية أن:" الدورى الإسبانى لن يع

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