إيران تعيد فتح المراقد الدينية بدءاً من الغد والسعودية تعلن إقام صلاة العيد داخل الحرمين بدون مصلين

2020/05/23 | 10:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، السبت (23 أ...





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