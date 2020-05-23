خلال يوم واحد.. تسجيل أكثر من 1200 حالة وفاة بكورونا في الولايات المتحدة

2020/05/23 | 10:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

سجلت الولايات المتحدة ، السبت، 1260 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حصيلة يومية تُعتبر ثابتة مقارنة باليوم السابق، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وذكرت، الجامعة، انه "وفي المجموع، توفي 95,921 شخصا بسبب الفيروس في الولايات المتحدة، من أصل نحو 1,6 مليون إصابة تم تشخيصها منذ بدء تفشي الوباء".

ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، حكام الولايات الأميركية إلى السماح بإعادة فتح أماكن العبادة "فورا"، رغم فيروس كورونا.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض "اليوم، اعتبر أن أماكن العبادة مثل الكنائس والكنس والمساجد أماكن أساسية تقدم خدمات لا غنى عنها"، مضيفا "أحض الحكام على السماح بإعادة فتح كنائسنا وأماكن العبادة لدينا".

بغداد اليوم-السليمانية

أعلنت وزارة صحة إقليم كردستان، الجمعة، تسجيل 7 اصابات جديدة، بفيروس كورونا، في مدينة السليمانية.

وذكرت الوزارة، في بيان، انها سجلت "7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية".

وفي وقت سابق من ال

بغداد اليوم - بغداد

اعلن مدير عام صحة الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي، الجمعة، تسجيل 26 اصابة جديدة بفيروس كورونا في جانب الرصافة من بغداد 9 منها بمدينة الصدر، مبينا ان العدد التراكمي للإصابات في جانب الرصافة ارتفع الى 980 اصابة.

وقال ال

بغداد اليوم- ذي قار

سجلت محافظة ذي قار اليوم الجمعة 12 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا

وقال مدير عام الدائرة الدكتور عبد الحسين الجابري أن نتائج الفحص المختبري لمختبر الصحة العامة في بغداد اثبتت تسجيل 12 حالة اصابة جديدة بفايروس جمي

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