النزاهة تحبط محاولة لتهريب 41 سيارة عبر ميناء

2020/05/23 | 10:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتمكنت ملاكات مديريَّة تحقيق هيئة النزاهة الاتحاديَّة في محافظة البصرة، السبت، من إحباط محاولة لتهريب 41 سيارة في ميناء أمِّ قصر.وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيان لها، أن "فريق المديرية انتقل إلى ميناء أم قصر بعد ورود إخبار بوجود محاولة لتهريب سيارات خارج الميناء، وبعد مرابطة الفريق ليومين في الميناء للتحري، تمكن من ضبط (41) سيارة نوع هونداي ستاركس دون الموديل المسموح بدخولها (موديلات ٢٠١٠و٢٠١١و٢٠١٢و٢٠١٣ ) في ميناء أمِّ قصر ساحة (33)".وتابعت الدائرة إنه " تنظيم محضر ضبط أصوليٍّ بالعمليَّة، التي تمَّت بناءً على مذكرةٍ قضائيَّةٍ، والتحفظ على المضبوطات وإيداعها لدى هيئة المنافذ الحدوديَّة، لحين إصدار قرار قضائي بشأنها".وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف الشهر الجاري عن ضبطها (26) سيارة مختلفة الأنواع والموديلات عائدة لشركة ألمانية في أحد أرصفة الميناء لم يتم استيفاء أية عوائد أو أجور منها، و(12) سيارة دون الموديل؛ كونها ممنوعة من الدخول إلى العراق، كانت معدة للتهريب داخل حاوياتٍ حديديَّةٍ.

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