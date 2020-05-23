مبعوث الكاظمي إلى السعودية: توجهنا إلى الرياض بثلاثة محاور أهمها الدعم الفوري النقدي للموازنة

2020/05/23 | 10:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والنفط بالوكالة، علي علاوي، اليوم السبت، عن التوجه بثلاثة محاور لتطوير العلاقات مع السعودية، ودعم اقتصاد العراق.ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن علاوي قوله، إن “الهدف من الزيارة إلى السعودية هو التوجه بثلاثة محاور لتطوير علاقة العراق مع الجانب السعودي، أولها الدعم الفوري النقدي للموازنة، […]

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