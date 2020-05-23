نائب عراقي يكشف عن توافق لمنع سقوط صالح والحلبوسي

2020/05/23 | 10:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب السابق جاسم محمد جعفر، السبت، عن وجود توافق سياسي بين القوى الكردية والسنية لمنع اسقاط رئاستي الجمهورية والبرلمان....

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