وزير التعليم العراقي يكشف مصير

2020/05/23 | 10:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي نبيل عبد الصاحب، عن مصير العام الدراسي 2019 -2020....

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