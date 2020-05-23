ارتفاع حصيلة قتلى الطائرة الباكستانية المنكوبة إلى 97 ونجاة اثنين

2020/05/23 | 10:16 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتشلت فرق الإنقاذ 97 جثة من حطام طائرة تحطمت أمس الجمعة في مدينة كراتشي جنوبي باكستان، حسبما نقلت وكالة “شينخوا” عن إدارة العلاقات العامة للجيش الباكستاني صباح اليوم السبت.وأكدت السلطات نجاة شخصين في تحطم طائرة “إيرباص إيه-320” الباكستانية التي تعرضت لعطل فني عند محاولة الهبوط في مطار كاراتشي.جاء هذا الارتفاع في حصيلة الضحايا بعد أن

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