4 أسباب شائعة للتعرق الليلي ومتى يجب القلق بشأنها

2020/05/23 | 10:16 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كنت تستيقظ في منتصف الليل وأنت تقطر عرقا، كما لو كنت تجري في ماراثون، فأنت واحد من العديد من الأشخاص الذين يعانون من التعرق الليلي أو فرط التعرق أثناء النوم.ولا يرتبط التعرق الليلي بالبيئة التي يتواجد فيها الشخص، مثل الغرفة شديدة الحرارة، ولكن، عادة ما يكون السبب التقلبات الهرمونية في الجسم أو أحد

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