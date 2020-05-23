العبودي تعليقا على تسجيل بن علوي: أيّ مستوى من الحقد تكنّه الشقيقة لنا؟

2020/05/23 | 10:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد علق النائب عن كتلة الصادقون النيابية نعيم العبودي، اليوم السبت، على التسجيل المسرب لوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي والذي يكشف فيه عن وجود 4000 إرهابي سعودي في العراق، متسائلا أيّ مستوى من الحقد تكنّه لنا؟.وقال النائب عن الكتلة نعيم العبودي في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” واطلعت عليه “العهد […]

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