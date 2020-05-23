نصيف تكشف عن “عرابي” صفقة بيجي في الكهرباء 

2020/05/23 | 10:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أشادت النائبة عالية نصيف، السبت، بقيام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتأسيس سنّة صحيحة تتضمن عدم تدخله في عمل الوزارات، وذلك من خلال رفضه للوساطة لتمرير عقد محطة بيجي، كاشفة عن بعض عرابي هذه الصفقة في وزارة الكهرباء .وقالت نصيف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “رفض رئيس الوزراء للوساطة التي طلبها […]

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