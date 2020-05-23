لأول مرة منذ بدء الجائحة.. الصين لا تسجل إصابات جديدة بكورونا

2020/05/23 | 10:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين عدم تسجيل أي حالة إصابة جديدة مؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي يوم الجمعة لتصبح أول مرة لا يتم فيها تسجيل زيادة يومية في عدد حالات الإصابة منذ بدء الجائحة في مدينة ووهان بوسط الصين أواخر العام الماضي.وقالت اللجنة في بيان اليوم السبت إن ذلك مقابل […]

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