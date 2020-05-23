نائب: تسجيل بن علوي خطير وعلى الحكومة التحاور مع السعودية بشأنه  

2020/05/23 | 10:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالب النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , السبت , حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفتح حوار جاد مع السعودية بشأن التسجيل المسرب لوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي والذي يكشف فيه عن ارسال السعودية 4000 إرهابي للقتال في العراق.وقال جابر في تصريح لـ / المعلومة / , ان “ما تناوله التسجيل […]

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