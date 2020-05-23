القضاء الفنزويلي يأمر بمصادرة معدات شركة اتصال امريكية

2020/05/23 | 10:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر القضاء الفنزويلي أمس الجمعة، بأن تتم “فورا” مصادرة ممتلكات ومعدات شركة التلفزيون المشفرة “دايركت-تي في” المملوكة للشركة الأمريكية للاتصالات “ايه تي اند تي”.وأمرت المحكمة العليا الهيئة الوطنية للاتصالات “كوناتل” بمصادرة “كل الموجودات والملكيات العقارية والمكاتب التجارية والمقار الإدارية ومراكز العمليات والبث والأجهزة اللاقطة وكل المعدات الأخرى أو أي تمديدات تستخدم لتقديم خدمات الاشتراك” […]

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