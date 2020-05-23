روحاني يستبعد الحصول على لقاح ضد “كورونا” خلال عام

2020/05/23 | 10:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعد الرئيس الإيراني حسن روحاني حصول بلاده على لقاح ضد فيروس كورونا خلال عام، وأشار إلى أن النجاح في القضاء على الفيروس “منوط بمساعدة الشعب عبر تقيده بالإرشادات الصحية”.وقال روحاني اليوم السبت، إن 10 أقاليم إيرانية من أصل 31 تعيش حاليا مرحلة احتواء الفيروس.وأضاف: “نعمل على تشديد الرقابة على تطبيق البروتوكولات الصحية في […]

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