2020/05/23 | 10:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في بيت الله.. صلاة العيد بلا مصلين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/23 | 10:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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