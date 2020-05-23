تحذير من “عمليات نصب” لشركات تعلن تسيير رحلات جوية إلى مصر

2020/05/23 | 10:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد حذرت سفارة مصر فى سلطنة عمان من الوقوع ضحية لأى شركة تعلن عن رحلات استثنائية إلى القاهرة، بخلاف ما يتم الإعلان عنه على صفحة السفارة.وأشارت السفارة، في بيان، نشرته جريدة الأهرام” إلي نشر إحدى الشركات إعلان شكر هدفه التضليل، بوضع اسم السفارة وشعار نسر الدولة عليه للادعاء بوجود تنسيق بشأن تسيير […]

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